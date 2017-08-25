В Геленджике нашли заблудившуюся в лесу 82-летнюю пенсионерку

/Происшествия/

22 августа пенсионерка вместе с родственниками отправилась в лес около села Архипо-Осиповка за ежевикой. Однако в какой-то момент родственники разошлись. Спустя время стало ясно – пенсионерка заблудилась.

Сначала родные и близкие искали ее самостоятельно, но поняв спустя сутки, что поиски не приносят результатов, обратились за помощью.

В администрации сельского округа сразу же был развернут оперативный штаб, в который вошли спасатели, полицейские, казаки, сотрудники администрации. К ним присоединились и жители округа – всего более 60 волонтеров.

Поиски пенсионерки велись по секторам. Метр за метром группы прочёсывали лесной массив. Также в поисках пропавшей были задействованы 2 квадрокоптера, с помощью которых были обследованы труднопроходимые места.

Сегодня, 25 августа, около 8.00 пропавшая пенсионерка была найдена.

- Когда женщину обнаружили, она лежала на земле совсем обессиленная, даже не могла разговаривать. Сейчас пенсионерка находится в больнице, ее состояние стабилизировалось, - рассказал глава администрации Архипо-Осиповского внутригородского округа Демьян Кузьмин.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик