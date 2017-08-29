В Армавире два человека погибли в ДТП

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру около 04 часов утра поступило сообщение о ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на улице Загорская водитель автомобиляVolkswagen, двигаясь по главной дороге, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате ДТП 20-летний водитель Lada и 32-летний пассажир Volkswagenот полученных травм скончались на месте аварии. Также с травмами различной степени тяжести в лечебное учреждение доставлены 17-летний, 19-летний, 22-летний пассажиры Lada и 34-летний водитель Volkswagen.

В настоящее время по факту ДТП продолжается проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю