В Новороссийске разбились два БМВ с «красивыми» номерами

/Происшествия/

Как сообщают очевидцы аварии в социальных сетях, ночью в Новороссийске столкнулись два автомобиля БМВ. Отличительная особенность автомобилей, так называемые «красивые» номера.

Вот как описывает обстоятельства аварии один из свидетелей:

- ехал по Советов,км 70 в час,примерно за 5 мин до аварии,в среднем ряду..примерно в районе Новорос.республики меня опередила Х6 по левому ряду,я аж машинально чуть не шуганулся..прошла весьма близко от меня,км 120 в час..впереди легковушка тоже отшатнулась от нее слегка..еду дальше-по анапке вижу мигалки..еще даже не увидев кто и что,предполагаю КТО это...и точно,вижу уже знакомую Х6 с вырванным правым задним колесом,и кто то на боку лежал (тему еще не читал,щас погляжу)) народу много было.

В общем повезло что все живы остались.Когда назад часа через полтора назад ехал-на эвакуаторе уже была Х5...Х6 еще стояла на дороге.