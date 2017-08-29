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В Кореновске спасатели извлекли женщину из колодца

Операция по извлечению женщины из колодца в г. Кореновск началась 28 августа 2017 года в 22 ч.

В операции по извлечению женщины из колодца участвовали спасатели Кореновского отряда «Кубань-СПАС» совместно со спасателями муниципального АСО Кореновского района.

Прибыв на место специалисты службы обеспечили освещение места происшествия и с помощью альпинистского снаряжения извлекли женщину и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Источник: Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»

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Категория: Новости / Происшествия

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