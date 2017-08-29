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В Белореченском районе спасатели 6 часов искали заблудившегося рыбака
28 августа в 19-33 на пульт оперативного дежурного Белореченского отряда «Кубань-СПАС» поступила информация, что в районе хутора Беляевский в густо-растительной местности заблудился мужчина.
Входе поисковой операции рыбак был обнаружен и доставлен в безопасное место. Поисковая операция продолжалась порядка 6 часов, поиск был осложнен темным временем суток и ландшафтом с густой растительностью.
Источник: Кубань-СПАС
Категория: Новости / Происшествия