В Белореченском районе спасатели 6 часов искали заблудившегося рыбака

/Происшествия/

28 августа в 19-33 на пульт оперативного дежурного Белореченского отряда «Кубань-СПАС» поступила информация, что в районе хутора Беляевский в густо-растительной местности заблудился мужчина.

Входе поисковой операции рыбак был обнаружен и доставлен в безопасное место. Поисковая операция продолжалась порядка 6 часов, поиск был осложнен темным временем суток и ландшафтом с густой растительностью.

Источник: Кубань-СПАС