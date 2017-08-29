В Новороссийске перевернулась ГАЗель

/Происшествия/

Как сообщают социальные сети, на посту весового контроля в поселке Владимировка (Новороссийск) перевернулась грузовая ГАЗель. У свидетелей произошедшего есть основания полагать, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Вот как описывают события предшествующие ДТП:

- Водители в дрова. Чудили ещё когда из города ехали. Катались задним ходом по федералке. Водители которые ехали с перевала оповестили полицейских на весовом контроле, те в свою очередь передали информацию на волчьи ворота. Но газель не доехала до туда. Развернулась, ехала в правом ряду, перед динамическими весами чего то испугалась, резко начала менять полосу, не успела, наскочила на разделительный камень, потом его кинуло через полосу уже на терминал, дальше второго шлагбаума упёрся колесом в землю и два раза перевернулся. Водитель живой, сам ходит, пассажир сильно пострадал.