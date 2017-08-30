За прошедшие сутки спасатели МЧС несколько раз оказывали помощь жителям и гостям города Сочи

/Происшествия/

29 августа в результате обильных осадков сошло несколько селей на грунтовую дорогу, которая ведет от пос. Красная Поляна к кордону Пслух. К спасателям поступила информация о том, что сошедший грунт перекрыл дорогу, и люди на автомобилях не могут проехать в населенный пункт. Сотрудники ЮРПСО МЧС и Кубань-СПАС эвакуировали 18 человек в пос. Красная Поляна. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Поздним вечером этого же дня сотрудники ЮРПСО МЧС выехали в пос. Молдовка для оказания помощи местному населению – спасатели откачивали воду из подвальных помещений частных домов. Никто из жильцов не пострадал и в помощи врачей не нуждался.

В районе горного массива Ачишхо продолжается поиск пропавшего туриста из г. Москвы. Сегодня в район поиска отправлена еще одна группа спасателей ЮРПСО МЧС России. На данный момент пропавший не найден.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России