Спасатели четвертый день ищут пропавшего в горах туриста из Москвы

/Происшествия/

25 августа в МЧС обратился мужчина и рассказал, что в районе горного массива Ачишхо пропал турист. Звонивший оказался таксистом, который сообщил, что пропавший парень попросил встретить его на машине в пос. Медовеевка в оговоренное время – турист должен был спуститься в поселок из горной местности.

Сочинец не просто ждал своего клиента несколько часов, но и после того, как он не пришел – обратился в МЧС. По предварительной информации, пропавший – 37-летний житель г. Москва.

Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС продолжают искать туриста в горно-лесной местности в районе массива Ачишхо. На данный момент к поиску привлечено 11 человек, в том числе, 2 кинолога.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России