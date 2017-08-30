По предварительным данным виновником ДТП с двумя погибшими является сотрудник полиции

/Происшествия/

В правоохранительные органы краевого центра вечером 29 августа 2017 года поступило сообщение о произошедшем на пересечении улиц Северной и Передовой дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей УАЗ 315195 под управлением полицейского ППС УМВД по городу Краснодару и мотоциклом марки «Kawasaki», в результате чего погиб водитель мотоцикла.

По данному факту следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, вечером 29 августа 2017 года водитель автомобиля УАЗ при повороте налево на запрещающий сигнал светофора не уступил дорогу 21-летнему водителю мотоцикла, который ехал вместе с 29-летним пассажиром. В результате столкновения транспортных средств водитель мотоцикла погиб на месте, а пассажир был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего события. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю