Рейд безопасности прошел на железнодорожном переезде в Ростове-на-Дону

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В целях привлечения внимания к соблюдению правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды и в рамках профилактического месячника безопасности «Внимание, переезд!», объявленного на Северо-Кавказской магистрали, в Ростове-на-Дону прошел рейд на железнодорожном переезде «Зоологический сад».

В нем приняли участие представители СКЖД, Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры, Ростовской дистанции пути.

Актуальность месячника безопасности обусловлена анализом аварийности: все происшествия на переездах происходят по вине водителей автотранспортных средств из-за нарушения ими правил дорожного движения. Только с начала 2017 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 27 ДТП (за аналогичный период прошлого года - 19), в которых 18 человек получили травмы различной степени тяжести и 4 погибли (в 2016 году за аналогичный период было травмировано 7 человек, погибло 2).

И хотя на железнодорожном переезде «Зоологический сад» последнее ДТП было в марте 2015 года, водители в Ростове-на-Дону часто допускают проезд на переездах при запрещающих показаниях переездной сигнализации. К счастью, пока эти нарушения больше не привели к дорожно-транспортным происшествиям. Вот почему в Ростовской дистанции пути особое внимание уделили профилактической акции и определили местом проведения рейда безопасности железнодорожный переезд «Зоологический сад», один из самых напряженных в Ростове-на-Дону.

Участники мероприятия проверили техническое состояние переезда, подходов к нему и наличие документов и инструкций, регламентирующих эксплуатацию железнодорожного переезда. Раздали автомобилистам информационные листовки, содержащие правила пересечения переездов.

В ходе рейда было также отмечено, что для предупреждения дорожно-транспортных происшествий на Северо-Кавказской железной дороге проводится системная работа по модернизации железнодорожных переездов и оборудованию их современными предупредительными и заградительными устройствами. В то же время одних только усилий железнодорожников по предупреждению несанкционированного выезда автотранспорта на пути недостаточно. Вот почему водителям необходимо проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

Профилактические мероприятия на железнодорожных переездах в рамках месячника безопасности будут продолжаться во всех регионах Северо-Кавказской магистрали. Запланированы внезапные совместные с ГИБДД рейды по выявлению нарушителей на переездах.

Источник: Служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"