В Новороссийск произошло ДТП с участием несовершеннолетнего

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Как сообщает Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску, 05.09.2017 года, в 17 часов 20 минут в Новороссийске на улице Московской имело место дорожно – транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги вблизи внутридворовой территории. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход был доставлен в лечебное учреждение.

С начала года на территории города Новороссийска с участием детей произошло 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых ранен 31 несовершеннолетний.

Уважаемые водители, одной из самых беззащитных категорий участников дорожного движения являются дети, поэтому проезжая мимо детского сада, игровой площадки, школы, где наиболее вероятно появление на дороге самых неосторожных пешеходов - детей, будьте особенно бдительны.

Уважаемые родители, наступила школьная пора, будьте внимательны к поведению детей на улице. С самого раннего возраста прививайте им уважение к Правилам дорожного движения, знайте и не нарушайте их сами. Ваш пример - лучшее средство воспитания. Учите детей быть внимательными и дисциплинированными участниками дорожного движения. Приобретите и закрепите на одежде, рюкзаках ребенка световозвращающий элемент – повязку, нашивку, наклейку или брелок. Это позволит водителю заметить маленького пешехода издалека в пасмурный осенний день.