На пляже «Гренада» спасатели помогли тонущему в море мужчине

/Происшествия/

7 сентября в 20.00 на станцию Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России позвонила женщина и сообщила, что в море на пляже «Гренада» тонет ее муж.

Прибыв на место, спасатели достали тонущего мужчину из воды и незамедлительно приступили к сердечно-легочной реанимации, благодаря чему он пришел в себя. Пострадавшего – 55-летнего жителя г. Пенза, сотрудники МЧС передали врачам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России