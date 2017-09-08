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На пляже «Гренада» спасатели помогли тонущему в море мужчине

7 сентября в 20.00 на станцию Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России позвонила женщина и сообщила, что в море на пляже «Гренада» тонет ее муж.

Прибыв на место, спасатели достали тонущего мужчину из воды и незамедлительно приступили к сердечно-легочной реанимации, благодаря чему он пришел в себя. Пострадавшего – 55-летнего жителя г. Пенза, сотрудники МЧС передали врачам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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