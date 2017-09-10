В Каневском районе Hyundai столкнулся с микроавтобусом

/Происшествия/

В дежурную часть Отдела МВД России по Каневскому району около 2 часов ночи поступило сообщение о ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, на 122 км автодороги Краснодар-Ейск водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с частным микроавтобусом.

В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте, водитель и два пассажира микроавтобуса доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю