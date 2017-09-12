В Новороссийске мотоцикл столкнулся с легковушкой

/Происшествия/

В Новороссийске водитель, 1983 года рождения, управляя мотоциклом, двигаясь со стороны п.Абрау-Дюрсо в сторону г.Новороссийска, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновения с автомобилем Киа, двигавшимся в попутном направлении и осуществлявшим поворот налево. В результате ДТП водитель мотоцикла получил ранения различной степени тяжести.

С начала 2017 года на территории города Новороссийска по вине водителей мототехники произошло 15 ДТП (в 2016 году 33 ДТП) с участием мототранспорта, в которых 2 человек погибло (в 2016 году 7 погибших), а 16 участников дорожного движения получили ранения (в 2016 году – 30 пострадавших).

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску