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В Новороссийске мотоцикл столкнулся с легковушкой

В Новороссийске водитель, 1983 года рождения, управляя мотоциклом, двигаясь со стороны п.Абрау-Дюрсо в сторону г.Новороссийска, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновения с автомобилем Киа, двигавшимся в попутном направлении и осуществлявшим поворот налево. В результате ДТП водитель мотоцикла получил ранения различной степени тяжести.

С начала 2017 года на территории города Новороссийска по вине водителей мототехники произошло 15 ДТП (в 2016 году 33 ДТП) с участием мототранспорта, в которых 2 человек погибло (в 2016 году 7 погибших), а 16 участников дорожного движения получили ранения (в 2016 году – 30 пострадавших).

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску

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Категория: Новости / Происшествия

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  1. Сергей956 12.09.2017 22:09 Ответить
    Водителей, выезжающих на встречную полосу из-за авто, который готовится повернуть налево, нужно лишать ВУ года на три. Водитель, поворачивающего налево авто считает, что слева у него помехи быть не должно, а тут вырисовывается идиот, которому жизнь не дорога. Чтобы этим идиотам сохранять жизни, пусть они ездят пешком, а не на транспортном средстве.
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