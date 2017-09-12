Пешеход не всегда прав

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В Новороссийске 19-летний водитель, под управлением автомобиля Ваз 21074, двигался по ул. Анапское шоссе со стороны ул. Тобольского в сторону ул. Ленина, в результате чего допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, при этом пешеходный переход находился в зоне видимости. В результате ДТП 19-летний пешеход доставлен в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.

С начала года на территории Новороссийска зарегистрировано 205 ДТП, в которых 19 человек погибли и 239 получили ранения различной степени тяжести.

Сотрудники Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску обращаются ко всем пешеходам с призывом помнить о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Невнимательность, малейшая неосторожность, неверно сделанный шаг могут стать причиной непоправимой беды.

В темное время суток водитель не всегда в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Но необходимо помнить, что, даже имея на одежде световозвращатель, вы должны соблюдать все правила безопасного поведения на дороге.

Берегите свое здоровье и здоровье своих близких, личным примером показывайте всем участникам дорожного движения как правильно и безопасно вести себя на дороге! Будьте предельно внимательны на дорогах.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску