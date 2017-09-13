В Новороссийске старушка переходившая дорогу на красный попала под колёса

/Происшествия/

За истекшие сутки 12 сентября 2017 года на территории города Новороссийска зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 1 человек получил ранения, различной степени тяжести

В 14 часов 20 минут на ул. лейтенанта Шмидта, водитель, 1948 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21144, допустил наезд на пешехода, 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход доставлена в больницу г. Новороссийска.

Всего сотрудниками ОР ДПС выявлено 92 нарушения Правил дорожного движения. Трое водителей находились за рулем в состоянии опьянения. За управление транспортными средствами со стеклами, превышающими нормы светопропускаемости составлено 22 административных материала. Десять водителей, привлечено к административной ответственности за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. На троих пешеходов сотрудниками ОР ДПС составлены материалы, за переход проезжей части в неустановленном месте.

Уважаемые участники дорожного движения! Дорога- место повышенной опасности, которое требует не только соблюдения Правил дорожного движения, но и взаимного понимания и вежливости. Будьте внимательны и осторожны.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск