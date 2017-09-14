В Новороссийске проводится проверка по факту получения рабочими ожогов

/Происшествия/

В правоохранительные органы Новороссийска 12 сентября 2017 года поступило сообщение о доставлении в городскую больницу №1 35 и 61-летнего сотрудников «Кубаньэнерго» со 100% ожогами тела. По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, вечером 12 сентября 2017 года мужчины прибыли на электроподстанцию в поселок Верхнебаканский для планового подключения линии. Во время проведения работ они нарушили последовательность включения рубильников, в связи с чем произошло короткое замыкание и мужчины получили 100 % ожоги тела. Между тем, пострадавшим удалось самостоятельно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Мужчины были доставлены в больницу, однако 35-летний рабочий, несмотря на оказанную ему помощь, скончался. Второй пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По окончании проверок будут приняты процессуальные решения.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю