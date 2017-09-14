В Новороссийске водитель жигулей сбил мотоциклиста

/Происшествия/

13 сентября в 7.40 49-летний водитель автомобиля Лада, двигаясь по улице Видова, при повороте на улицу Вруцкого, не пропустил мотоцикл Ямаха, который двигался в сторону города и совершил столкновение. В результате ДТП, мотоциклист 1997 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны при маневрах. Смотрите в зеркала и не забывайте включать указатели поворотов. Не игнорируйте приоритет мототранспорта, когда это необходимо. Мотоцикл в отличие от автомобиля обладает другой спецификой движения. Повышенная маневренность, меньшие габариты, а также более высокая динамика способствуют тому, что автомобилистам сложно заметить перемещения двухколесных машин в потоке.

Берегите себя и своих близких!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску