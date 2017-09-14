В пещере Подземная Хоста пропал спелеоподводник из Ижевска

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В ночь с 12 на 13 сентября в Южный региональный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что при погружении в пещеру Подземная Хоста (система Воронцовских пещер), заполненную водой, не вернулся к назначенному времени спелеолог-дайвер. Протяженность подводной части пещеры составляет более 450 метров, общая глубина - более 80 метров.

По словам сообщившего о происшествии мужчины, 12 сентября в 14.45 дайвер ушел под воду и через три часа должен был вернуться. Группа ждала его до 20.00, но на поверхность он так и не вышел. Пропавший – 49-летний спелеоподводник из города Ижевск.

Прибыв к месту происшествия, спасатели ЮРПСО МЧС России обследовали сухую часть пещеры, пропавшего не обнаружили. Также, на случай аварийного выхода дайвера, на месте погружения было организовано дежурство спасателей и водолазного врача ЮРПСО МЧС России. Утром 13 сентября сотрудники МЧС вернулись на базу спасательного отряда.

Глубоководные спуски в пещере спасатели не выполняли, так как условия проведения данных поисково-спасательных работ выходят за рамки требований межотраслевых правил безопасности на водолазных работах.

На данный момент в Сочи прибыла группа спелеоподводников с целью организации погружения в пещеру Подземная Хоста и возможного обнаружения пропавшего. Спасатели ЮРПСО МЧС России в целях сокращения сроков реагирования на возможные ЧС и происшествия в ходе погружений, выставляют на месте проведения работ контрольно-спасательный пост. Также на месте организовывается дежурство водолазного врача ЮРПСО.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России