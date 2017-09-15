Загадочное зубастое существо обнаружено после урагана «Харви»

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Фотографии морского загадочного существа разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai).

«Биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас», — написала она.

В комментариях пришли к мнению, что определить к какому виду морское существо относится трудно, но находка скорее всего является угрем.

Напомним, разрушительный ураган "Харви" обрушился на штат Техас. Он стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет.

Ликвидация последствий обрушившегося на Техас мощного урагана "Харви" может обойтись штату в 40 миллиардов долларов.

Источник: https://www.nur.kz/1617009-zagadochnoe-zubastoe-sushchestvo-obnaru.html?utm_source=mailfire&utm_medium=email&utm_campaign=hundred5_pusher