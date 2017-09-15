Спелеоподводники обнаружили тело пропавшего дайвера (видео)

/Происшествия/

14 сентября, спелеоподводниками в пещере Подземная Хоста на глубине 42 метра и удалении от места погружения около 150 метров было обнаружено тело утонувшего дайвера.

«Из видимых причин происшествия – водолаз запутался в ходовом конце, проложенном ранее предыдущими экспедициями, и не смог выйти на поверхность, - комментирует заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе Юрий Фомин. - На сегодня запланированы работы по подготовке маршрута эвакуации тела погибшего. Сложность заключается в том, что спелеоподводникам необходимо удалить ранее проложенный ходовой конец и проложить новый. Задача спасателей Южного регионального отряда - подготовить маршрут транспортировки тела по сухопутной части пещеры и далее по каньону реки Хоста».

Также как и вчера, на месте проведения работ спасателями ЮРПСО МЧС России в целях сокращения сроков реагирования на возможные ЧС и происшествия в ходе погружений выставлен контрольно-спасательный пост и организовано дежурство водолазного врача.

Как сообщалось ранее, в ночь с 12 на 13 сентября в Южный региональный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что при погружении в пещеру Подземная Хоста (система Воронцовских пещер), заполненную водой, не вернулся к назначенному времени спелеолог-дайвер. Протяженность подводной части пещеры составляет более 450 метров, общая глубина - более 80 метров.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России