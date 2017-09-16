В Славянском районе разыгралась семейная драма

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В Славянске-на-Кубани сегодня состоялись похороны бывшего начальника районного ОВД и его супруги.

Семейный конфликт, длившийся несколько месяцев, закончился трагедией. Сначала глава семейства застрелил супругу, а потом покончил с жизнью сам. Информация поступила от соседей.

На официальном сайте следственного комитета Краснодарского края размещена следующая информация:

В правоохранительные органы Славянского района 14 сентября 2017 года поступило сообщение о доставлении в больницу 50-летней местной жительницы с огнестрельными ранениями головы и живота, от которых она в последующем скончалась. По данному факту Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, днем 14 сентября 2017 года 66-летний бывший супруг женщины, находясь в помещении первого этажа одной из гостиниц по улице Российской в Славянске-на-Кубани, произвел 2 выстрела из пистолета в ее сторону, причинив ей огнестрельное ранение головы и живота. После этого он выстрелил себе в голову в височную область, от чего скончался на месте. Потерпевшая была доставлена в больницу, однако, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских, судебно-баллистической,судебно-химической,судебно-биологической и трассологической экспертиз. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.