Победительница шоу "Голос" рассказала о блате и взятках

/Происшествия/

Даже имея связи, выиграть в конкурсе без таланта нереально.

21-летняя Дарья Антонюк победила в шоу «Голос» в прошлом году. Сейчас она приехала на «Новую волну» в Сочи и рассказала о блате и взятках на телепроекте, сообщают «Дни.ру».

Талантливая девушка рассказала, что у нее не случилось звездной болезни после победы в конкурсе, хотя внимание большого количества людей, несомненно, приятно.

На вопрос журналистов, можно ли выиграть конкурс по блату Дарья ответила:

- Может, по блату туда и можно попасть, но выиграть нереально.

Антонюк поделилась, что в семье и денег-то на взятки никогда не было. Родители большим достатком не обладают. Маленькая стипендия также не позволяла жить «на широкую ногу». Поэтому победу завоевывала сама.

А заявку на участие в проекте вообще отправили друзья Дарьи. Потом ее вызвали продюсеры, послушали, и она прошла дальше.

Тем временем британская модель на съемках для календаря на пляже разделась догола, чем нарушила местные законы.

Источник: https://news-r.ru/news/culture/145170/