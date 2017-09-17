На свиноводческом предприятии в Кореновском районе выявлены нарушения

/Происшествия/

В ходе проведения внеплановой выездной проверки ФГУП «Кореновское», осуществляющее деятельность в сфере разведения, выращивания и реализации свинопоголовья в Кореновском районе установлены нарушения действующего ветеринарного законодательства РФ, выраженные в том, что: на территории фермы обнаружены бродячие животные, отсутствует маркировка инвентаря, не представлены документы, подтверждающие проведение дезинфекции оборудования для кормления и приспособления для раздачи корма после окончания цикла содержания технологической группы свиней.

Выявленные факты является нарушением: ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993г № 4979-1 «О ветеринарии»; п.п. 33.8, 33.9, 38 «Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации» (утв. приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29.03.2016г. № 114).

По факту нарушения составлены протоколы в отношении юридического и должностного лица Общества, наложены штрафы на сумму 15 000 рублей, выдано предписание об устранении нарушений законодательства РФ о ветеринарии.