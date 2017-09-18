В Майкопе на территории больницы потравили собак и кошек

/Происшествия/

Ещё не закончилось расследование прокуратурой массовых убийств бездомных животных в апреле этого года, как новое кровавое событие потрясло жителей города Майкопа. 14 сентября, накануне Дня города, на территории инфекционной больницы Майкопа была проведена массовая потрава собак. Сообщает Экологическая Вахта по Северному Кавказу

Душераздирающие крики, вой, стоны и кровавая рвота несчастных животных потрясла многих сотрудников и пациентов больницы, которые и позвонили в Адыгейское республиканское отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Как стало известно, такие "зачистки" руководство больницы проводит регулярно на территории учреждения в целях "профилактики". Действительно, правилами санитарии запрещено держать животных на территориях школ, больниц, детсадов и других государственных учреждений. Но при этом законодательством запрещено убивать животных, тем более такими садистскими методами. Искать же компромиссный вариант ни руководство города, ни руководство больницы себя не утруждало и не утруждает, при этом причисляя себя к категории самых уважаемых и благородных профессий. Люди в белых халатах, спасающие людей от страданий, с легкости предали страданиям своих меньших братьев. Сообщает Экологическая Вахта по Северному Кавказу.