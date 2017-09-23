В ТЕМРЮКЕ ВСПЫХНУЛИ ЗАРОСЛИ КАМЫША

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Площадь возгорания достигла уже 700 квадратных метров.

Полыхать заросли камыша в пригороде Темрюка начали в пятом часу вечера 22 сентября. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пламя начало распространяться по окрестным территориям от улицы Пролетарской.

- При прибытии на место происшествия выяснилось - место пожара окружено со всех сторон водой, поэтому он не угрожает близлежащим жилым домам. Соответственно, тушение огня не производится, - уточнили «Регионам» в ведомстве. - Площадь горящего камыша составляет около 700 квадратных метров.

Для контроля ситуации в районе пожара дежурит один расчет.

Ранее пожар в Краснодаре унес жизнь 41-летней мужчины.

Источник: https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/147411/