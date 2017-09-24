В социальных сетях появилось сообщение о конфликте казаков с охраной высших иерархов РПЦ

/Происшествия/

В социальной сети facebook группа «"НОВОРОССИЙСК"- ВЗАИМОВЫРУЧКА» от имени казака Александра Кобина опубликовано сообщение, о публичном конфликте между казачеством и охраной высших иерархов РПЦ.

Сообщение публикуется полностью без правок и сокращений.

21.09.17г. в день Рождества Присвятой Богородицы, Патриарх Всея Руси Кирилл соблаговолил посетить Успенский Храм г Новороссийска. Всё шло замечательно, около 30 казаков в в особо парадной форме черкесках ждавшие этого дня уже неделю стояли построившись у врат Храма... Но тут произошёл казус. Сотрудник ФСО объявил:" Всем казакам срочно сдать оружие"кинжалы!" ?!?! Кто может знает традиции и то, что для казака и конкретно черкески, кинжал является неотъемлемой частью атрибута. Казаков хоронят с кинжалом!!! А тут сдайте!?!? Не долго думая, казаки Новороссийска и их Атаманы в полном составе покинули Успенский Храм, а Патриарх наверное будет озадачен случившимся. Сфотографировавшись на последок, казаки разошлись по домам... Я рад, что среди Кубанцев ещё есть здравые КАЗАКИ и АТАМАНЫ, ЛЮБО КУБАНЦАМ и СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ!!!(Александр Кобин ).