В Отрадненском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и госпитализации трех человек с термическими ожогами

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Новокубанским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и госпитализации трех человек с термическими ожогами из частного домовладения в станице Попутной Отрадненского района.

По предварительным данным, сегодня рано утром в домовладении по улице Красной станицы Попутной произошел взрыв газового баллона. В результате проживавшая в доме женщина и двое ее детей (6 и 17 лет) получили термические ожоги тела различной степени. Пострадавшие доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Брат пострадавшей (1990 г.р.) скончался на месте.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе причины, произошедшего события. Следствием будут проверены версии, как неисправности газового баллона, так и нарушении правил техники безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю