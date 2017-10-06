Прокуратура края сообщает...

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В Крымском районе межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в организации незаконного пребывания в Российской Федерации 7 иностранных граждан.

Крымской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя Г. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).

По версии следствия, в период времени с 20 апреля по 21 июля 2017 года мужчина незаконно обеспечил нахождения на территории г. Крымска 7 граждан Республики Узбекистан, предоставил им помещение для постоянного проживания, организовал их рабочую деятельность на своем предприятии без оформления соответствующей документации.

В ходе расследования Г. свою вину признал полностью.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: пресс-служба Прокуратуры Краснодарского края