Спасатели МЧС эвакуировали пострадавшего из горной местности на вертолете

/Происшествия/

08 октября около полудня в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в районе Черкесского перевала (подножье г. Фишт) молодой человек получил травму руки. Друзья оказали ему доврачебную помощь, но остановить сильное кровотечение так и не удалось – молодые люди вызвали спасателей.

Для экстренной эвакуации пострадавшего сочинца из горной местности был задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Молодого человека (1994 г.р.) доставили на борту воздушного судна на базу МЧС в город Сочи и передали сотрудникам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России