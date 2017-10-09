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Спасатели МЧС эвакуировали пострадавшего из горной местности на вертолете

08 октября около полудня в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в районе Черкесского перевала (подножье г. Фишт) молодой человек получил травму руки. Друзья оказали ему доврачебную помощь, но остановить сильное кровотечение так и не удалось – молодые люди вызвали спасателей.

Для экстренной эвакуации пострадавшего сочинца из горной местности был задействован вертолет МИ-8 МЧС России. Молодого человека (1994 г.р.) доставили на борту воздушного судна на базу МЧС в город Сочи и передали сотрудникам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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