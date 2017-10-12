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Спасатели ЮРПСО МЧС деблокировали водителя из автомобиля

11 октября в 18.10 в отряд МЧС позвонил спасатель и сообщил, что он стал очевидцем ДТП, произошедшего на объездной дороге города Сочи. В результате столкновения автомобилей, в салоне одного из них оказался зажат водитель, которому требовалась срочная медицинская помощь.

К месту происшествия незамедлительно прибыла дежурная смена спасателей Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России. При помощи гидравлического инструмента сотрудники МЧС деблокировали водителя и передали его врачам Скорой помощи. По предварительному диагнозу, молодой человек получил открытый перелом голени и был госпитализирован в одну из сочинских больниц.

Пострадавший оказался 29-летним местным жителем г. Сочи. Также известно, что в результате ДТП было повреждено три автомобиля.*

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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