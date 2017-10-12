Причина ДТП нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение очередности проезда

/Происшествия/

В последнее время на территории города Новороссийска увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стали нарушение правил проезда перекрестков и несоблюдение очередности проезда. Так, только за 10 октября, в двух дорожно-транспортных происшествиях получили ранения три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир.

10 октября в приемный покой горбольницы № 1 обратилась женщина, которая, получила ранения, управляя автомобилем Хундай. При движении, по второстепенной дороге, она не уступила дорогу автомобилю Лада, который двигался по главной дороге и допустила с ним столкновение

Вечером, в 21 час 50 минут, водитель автомобиля ССАНГ ЕНГ, при движении по автодороге Новороссийск-Керченский пролив, при развороте налево, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-217030, который двигался во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля получили ранения, различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу г.Новороссийска.

Сотрудники отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску обращаются ко всем участникам дорожного движения, с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, а также, быть внимательными и взаимовежливыми на дороге.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск