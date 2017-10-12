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Скорая с больным на борту попала в аварию в Новороссийске
Как сообщают соцсети, на улице Советов, автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. В результате удара 99 отлетела в припаркованные рядом автомобили. Итого в ДТП пострадали 5 машин.
По сообщению человека с ником VK Николай Толкачефф, в машине находился ребенок.
- Жена лежала с ребёнком в больнице,привезли девочку с ушибленой головой,везли её в скорой в инекционку,подражали скорую водила резко затормозил,ребёнок улетел с кресла и ушиб лоб. Благо кроме шишки других последствий небыло. Пишет Николай Толкачефф.
Многие отмечают, что в отличии от полиции медики не могут "создать неприятности" водителю игнорирующему спецсигнал.
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