Скорая с больным на борту попала в аварию в Новороссийске

/Происшествия/

Как сообщают соцсети, на улице Советов, автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. В результате удара 99 отлетела в припаркованные рядом автомобили. Итого в ДТП пострадали 5 машин.

По сообщению человека с ником VK Николай Толкачефф, в машине находился ребенок.

- Жена лежала с ребёнком в больнице,привезли девочку с ушибленой головой,везли её в скорой в инекционку,подражали скорую водила резко затормозил,ребёнок улетел с кресла и ушиб лоб. Благо кроме шишки других последствий небыло. Пишет Николай Толкачефф.

Многие отмечают, что в отличии от полиции медики не могут "создать неприятности" водителю игнорирующему спецсигнал.