Два человека пострадали в ДТП в Новороссийске

/Происшествия/

13 октября в 7.10 минут, 27-летний водитель иномарки, двигаясь по автодороге подъезд к Абрау-Дюрсо, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с отечественным автомобилем, который двигался во встречном направлении. Пассажир и водитель автомобиля ВАЗ-21120 доставлены в лечебное учреждение с ранениями различной степени тяжести.

13 октября в 7.40 минут, 26-летний водитель автомобиля Фольксваген, двигаясь по автодороге Краснодар-В.Баканский, по предварительным данным, не выбрал безопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомобилем ФИАТ. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген доставлен в больницу для оказания помощи.

Оба водителя, попавшие в ДТП в результате грубейших нарушений Правил дорожного движения, имеют небольшой стаж вождения. Сотрудники Госавтоинспекции города Новороссийска обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой строго соблюдать Правила дорожного движения, не спешить, вести себя уважительно по отношению друг к другу.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску