В Крыму за участие в несогласованном публичном мероприяти органы МВД доставлены 49 граждан,

/Происшествия/

14 октября сотрудниками МВД по Республике Крым пресечено несогласованное публичное мероприятие в форме группового пикетирования.

За нарушения требований Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании. После получения от них объяснений и проведения профилактических бесед все участники мероприятий были отпущены из помещений ОВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка с целью установления и привлечения к ответственности лиц, виновных в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях.

Пресс-служба МВД по Республике Крым

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Крым