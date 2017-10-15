ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЛЕТНОГО УЧИЛИЩА В КРАСНОДАРЕ РАЗБИЛСЯ НАСМЕРТЬ

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В Краснодаре утром 14 октября погиб преподаватель летного училища.

Несчастный случай произошел примерно в 8:00. 28-летний лейтенант жил на улице Покрышкина. Его квартира находится на 16-м этаже. Он часто забывал ключи и, чтобы попасть домой, перелезал с общего балкона на свой.

В этот роковой день молодой человек сорвался вниз с огромной высоты. От полученных травм он погиб на месте происшествия. Известно, что у него осталась жена и двое детей.

- По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, - сообщил замруководителя СО по Прикубанскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Аркадий Аветов.

Ранее «Регионы» сообщали о гибели рабочего, который упал с высоты 17 этажа на стройке в Краснодаре. Мужчина пришел на стройку еще до начала рабочего дня. Когда туда прибыли остальные работники они обнаружили тело и вызвали скорую. Медики констатировали смерть мужчины.

Источник: https://news-r.ru/news/krasnodar_krai/154557/