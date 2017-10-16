Сочи ветра не страшны!

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Сегодня в результате неблагоприятных погодных явлений (дожди) было подтоплено подмостовое пространство на автодороге А-147 в Адлерском районе города Сочи. Осуществляется откачка воды, сил и средств достаточно. Прогноз на ближайшие двое суток благоприятный.

В 13.30 оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация, что в Адлерском районе из-за сильных порывов ветра дерево упало на автомобили, в которых находятся люди. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС и «Кубань-Спас». Прибыв на место, сотрудники экстренных служб не обнаружили внутри автомобилей людей, и как оказалось, в результате происшествия никто не пострадал. После осмотра транспортных средств, спасатели распилили и убрали упавшее дерево с дороги.

Через полчаса к спасателям снова обратились местные жители Адлера - в районе ул. Холмской дерево упало на газовую трубу. Прибыв на место, спасатели ЮРПСО МЧС убрали аварийное дерево. Никто из жителей не пострадал, газопровод не поврежден.

В 15.00 спасатели выехали для распилки дерева, упавшего на забор детской поликлиники. В результате происшествия также никто не пострадал.

Источник: ЮРПСО МЧС России