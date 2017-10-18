В Геленджике пару с ребенком искали в горах более 8 часов

/Происшествия/

17 октября в 20-25 на пульт оперативного дежурного Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» поступила информация, что в районе Михайловского перевала по пути к Плесецким водопадам заблудилась супружеская пара с ребенком.

Входе поисковой операции туристы были обнаружены и доставлены в безопасное место. Медицинская помощь заблудившимся не понадобилась. В поисковой операции было задействовано 4 штатных работника службы и 3 местных жителя, поиски продолжались порядка 8-ми часов.

Источник: пресс-секретарь "Кубань-СПАС"