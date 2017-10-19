В Краснодаре завели уголовное дело за оскорбление чувств атеистов

Против жителя Краснодарского края Максима Дроздова возбудили уголовное дело об экстремизме (часть 1 статьи 282 УК) из-за оскорбления чувств атеистов. Об этом TJ рассказал его адвокат Алексей Аванесян.

-... впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 282 УК РФ в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу атеисты. Пишет Алексей Аванесян на своей странице в facebook.

Согласно справки об исследовании стихотворение Максим Дроздов содержит высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц, объединённых по религиозному признаку (лица, не верующие в бога - атеисты), смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям одну группу лиц (верующих в бога) по отношению к другой группе лиц (не верующих в бога - атеистам)." (цит. из Постановления о возбуждении уголовного дела).

Поводом для возбуждения дела стала строка «Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!».