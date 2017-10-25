В Новороссийске водитель жигулей сбил пешехода и скрылся

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24 октября в 19.40, водитель, управляя автомобилем Лада, двигаясь по Мысхакскому шоссе, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 28 летний мужчина от полученных травм скончался.

Водитель с места ДТП скрылся. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению местонахождения водителя, личность которого уже установлена.

Источник: Группа по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД Росси по городу Новороссийску