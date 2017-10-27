В Сочи мужчина задержан за незаконное проникновение в жилище

/Происшествия/

В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Тимирязева слышны крики.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что мужчина 1976 г.р., уроженец Кемеровской области зашел в квартиру своей соседки, закрыл дверь и начал выкрикивать угрозы в ее адрес. Девушке удалось выбежать и вызвать полицию. Мужчина закрылся в чужой квартире и начал наносить себе порезы ножом. Сотрудники полиции, вступив с ним в переговоры, попытались выяснить его намерения, однако мужчина вел себя неадекватно. Предварительно, он находился в состоянии опьянения. При силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии РФ мужчина был обезврежен и задержан.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 139 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища».

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю