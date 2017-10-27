/Происшествия/

В Сочи мужчина задержан за незаконное проникновение в жилище

В дежурную часть УВД по городу Сочи поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Тимирязева слышны крики.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что мужчина 1976 г.р., уроженец Кемеровской области зашел в квартиру своей соседки, закрыл дверь и начал выкрикивать угрозы в ее адрес. Девушке удалось выбежать и вызвать полицию. Мужчина закрылся в чужой квартире и начал наносить себе порезы ножом. Сотрудники полиции, вступив с ним в переговоры,  попытались выяснить его намерения, однако мужчина вел себя неадекватно.  Предварительно, он находился в состоянии опьянения. При силовой поддержке сотрудников ОМОН Росгвардии РФ мужчина был обезврежен и задержан.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 139 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища». 

 

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Просмотров: 77 Комментариев: 0
Добавить комментарий

Последние новости

Екатеринбург переживает бум открытия частных школ

«Фонд продовольствия «Русь» подвел итоги акции «Подари обед ребенку»

На Кубани перед судом предстанут восемь жителей края, обвиняемых в серии краж

Минеральная вода «Сенежская Sport»

Цена нефти Brent впервые с июля 2015 года превысила $60 за баррель