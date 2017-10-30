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Прокуратурой Краснодарского края организована проверка по факту возгорания автобуса, перевозившего воспитанников детской футбольной команды

Предварительно установлено, что 28 октября 2017 года в урочище Широкая Балка г. Новороссийска на стоянке возле базы отдыха «Голубой факел» ООО «Черноморье» произошло возгорание пассажирского автобуса, который накануне привез детскую футбольную команду «Астрахань» для проживания в вышеуказанной базе отдыха. Автобус принадлежит администрации г. Астрахань и использовался для перевозки детской футбольной команды в количестве 35 человек и 3 сопровождающих из г. Астрахань в г. Новороссийск. В результате пожара никто из детей не пострадал.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдения организаторами перевозки и транспортной организацией правил организованной перевозки группы детей автобусами.

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Категория: Новости / Происшествия

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