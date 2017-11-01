Спасатели освободили проезжую часть от упавшего на дорогу дерева

/Происшествия/

30 октября в 7.20 утра в Южный региональный поисково-спасательный отряд отряд позвонил очевидец и сообщил, что на улице Инжирной (Центральный район Сочи) на проезжую часть упало дерево, из-за чего проезд автомобилей затруднен.

Прибыв на место, спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи бензопил распилили и убрали упавшее дерево, освободив тем самым дорогу для свободного движения транспорта.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России