Транспортные полицейские Новороссийска установили личность мужчины погибшего под колёсами грузового поезда

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Информация о смертельном травмировании в районе 715 км пикета №6 перегона станций Ильская-Хабль поступила в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Крымская от машиниста грузового поезда. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Как выяснили полицейские, причиной трагедии стало грубое нарушение правил безопасного поведения на объектах транспорта. По словам машиниста, в сумерках он внезапно увидел мужчину, идущего по железнодорожным путям, подал звуковой сигнал и применено экстренное торможение. Однако наезд предотвратить не удалось. От полученных травм гражданин скончался на месте.

Установить личность погибшего под колесами поезда мужчины полицейским удалось в течение нескольких дней. Им оказался 60-летний житель Абинского района. Погибшего опознала родная сестра. По словам женщины, у ее брата были проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Скорее всего, переходя железнодорожные пути в неустановленном месте, мужчина не рассчитал расстояние приближающегося поезда, в результате чего поплатился жизнью. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что железная дорога – является зоной повышенной опасности, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте