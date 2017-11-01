Пристегнитесь!

/Происшествия/

27 октября в 17.40 минут в Центральном районе Новороссийска 68-летний водитель, управляя автомобилем КИА, по предварительной версии, на перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался по главной дороге. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести 9-летний ребенок доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Ребенок в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении, не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя, допустившего нарушение правил перевозки детей составлен административный материал по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Всего с начала 2017 года сотрудниками ОР ДПС города Новороссийска выявлено 525 нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей.

В рамках всероссийской акции «Внимание – дети» и операции «Безопасность на дороге» Госавтоинспекция Новороссийска еще раз напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, особенно если в автомобиле находятся дети. Также необходимо помнить о том, что использование детского удерживающего устройства и ремней безопасности является обязательным условием для безопасной перевозки детей в салоне транспортных средств.

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску