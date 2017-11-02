Спасатели деблокировали из автомобиля двух пострадавших

/Происшествия/

Сегодня в 7.30 утра от фельдшера Скорой помощи в Южный поисково-спасательный отряд поступило сообщение, что на трассе Джубга - Сочи в районе пос. Вишнёвка произошло лобовое столкновение двух автомобилей – ВАЗ-2107 и Тойота Венза, в результате ДТП в одном из транспортных средств зажаты два человека, требуется помощь спасателей.

Прибыв на место происшествия, спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками Службы спасения города, используя гидравлическое оборудование, деблокировали двух пострадавших из автомобиля ВАЗ-2107. Женщина и мужчина – супружеская пара 1963 г.р. из Апшеронского района Краснодарского края. Пострадавших спасатели передали врачам Скорой помощи. Мужчина находился в тяжелом состоянии, у женщины, по предварительному диагнозу, перелом обеих ног.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России