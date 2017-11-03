На рынке в Темрюке изъято 127 кг свежей рыбы без документо

/Происшествия/

При рассмотрении материалов, поступивших из Отдела МВД России по Темрюкскому району в адрес Темрюкского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, установлено что, при проведении проверки КУСП № 18412 по факту реализации свежей рыбы без товаротранспортных накладных, без ветеринарных сопроводительных документов на МУП ТР КК «Центральный рынок» в г. Темрюке.

Группой лиц осуществлялась реализация свежей рыбы в ассортименте без товаротранспортной накладной, без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение продукции, подтверждающих проведение ветеринарно-санитарной экспертизы. По результатам проверки было изъято и утилизировано 127 кг свежей рыбы. Индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Составлены административные материалы, наложены штрафы на общую сумму 18 000 рублей.