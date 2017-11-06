В кафе в городе Горячий Ключ обнаружена потенциально опасная свинина

/Происшествия/

Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в целях усиления контроля за безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов при их изготовлении, в рамках исполнения поручения Правительства РФ проводятся внеплановые проверки предприятий общественного питания, осуществляемых деятельность вблизи федеральных автомобильных дорог Краснодарского края и Республики Адыгея.

Так, при проведении внеплановой выездной проверки кафе «У Реки», принадлежащем ИП Горковенко В.В. в Горячий Ключ, 1388-й км М-4 «Дон» установлено, что в обороте данного кафе находилась продукция животного происхождения, а именно: карбонат свиной замороженный общим весом 1,465 кг, без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние груза, эпизоотическое состояние места его выхода, что может повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, что является нарушением п. 1 ст. 2.3, ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии» №4979-1 от 14.05.1993 г.; п.2, п.3 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016г. №589.

Продукция была изъята из оборота на основании предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства в ходе проведения внеплановой выездной проверки.

По результатам проверки, в отношении ИП Горковенко В.В. возбуждено дело об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. Наложен административный штраф на сумму 3000 рублей.