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В Краснодарском крае сотрудниками полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка в автобусе
В ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило сообщение о бытовом конфликте между пассажирами автобуса, движущегося по трассе М4 «Дон». По предварительным данным на автостанции Кореновск, между бывшими супругами произошла бытовая ссора.
В настоящее время автобус находится на посту ДПС «Кущевский». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Происшествия