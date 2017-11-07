В Краснодарском крае сотрудниками полиции проводится проверка по факту нарушения общественного порядка в автобусе

/Происшествия/

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило сообщение о бытовом конфликте между пассажирами автобуса, движущегося по трассе М4 «Дон». По предварительным данным на автостанции Кореновск, между бывшими супругами произошла бытовая ссора.

В настоящее время автобус находится на посту ДПС «Кущевский». Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает. По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю