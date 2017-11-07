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В Новороссийске автомобиль влетел в дерево.

5 ноября 2017 года в 00.05 минут 24-летний водитель автомобиля Сузуки, двигаясь в сторону поселка Мысхако, на перекрестке дорог допустил съезд с проезжей части и наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП пассажиры иномарки получили повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск

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Категория: Новости / Происшествия

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